Live
  • Понедельник 14.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.7
    • 🟢

Ситуация с электроэнергией на Харьковщине остается сложной — Укрэнерго

Общество 19:18   14.11.2022
Елена Нагорная
Ситуация с электроэнергией на Харьковщине остается сложной — Укрэнерго

На прошлой неделе россияне серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго, что повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.

Об этом председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.

«Киевский и харьковский энергоузлы — это крупные регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и она постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — отметил Кудрицкий.

Плановые отключения в указанных областях и в Киеве, добавил он, планируются еще некоторое время, пока специалисты будут восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:27
Десять населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб
17:55
О состоянии подростков, подорвавшихся на Северной Салтовке, рассказали в ХОВА
17:16
Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео)
14:21
«Сливал» позиции украинского ПВО. В Харькове СБУ задержала шпиона рф
08:46
Синегубов: На Харьковщине двое людей пострадали из-за мин

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ситуация с электроэнергией на Харьковщине остается сложной — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 19:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе россияне серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго, что повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.".