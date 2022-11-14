Ситуация с электроэнергией на Харьковщине остается сложной — Укрэнерго

На прошлой неделе россияне серьезно повредили один из ключевых объектов Укрэнерго, что повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.

Об этом председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, где применяются плановые, а иногда и аварийные отключения.

«Киевский и харьковский энергоузлы — это крупные регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и она постепенно восстанавливается силами Укрэнерго и других энергетических компаний. Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — отметил Кудрицкий.

Плановые отключения в указанных областях и в Киеве, добавил он, планируются еще некоторое время, пока специалисты будут восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.