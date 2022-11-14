«Сливал» позиции украинского ПВО. В Харькове СБУ задержала шпиона рф

Киберспециалисты СБУ разоблачили вражеского корректировщика с Салтовки.

В Харькове задержан приспешник рашистов, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона. Задержан житель Салтовки – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

Летом этого года мужчина начал искать через соцсети пути выхода на захватчиков для помощи в войне против Украины. Для этого излагал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений ВСУ.

Главной его целью было выявление боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области. Полученную информацию оккупанты использовали для прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, «раскрытые» позиции украинского ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.