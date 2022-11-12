«Национализировал» технику и имущество: СБУ задержала предателя на Харьковщине

40-летний житель Купянского района помогал оккупантам грабить своих земляков, называя процесс громким словом «национализация». Со своими подельниками из РФ он не убежал — и попал в руки СБУ.

СБУ разоблачила очередного пособника оккупантов на Харьковщине. Мужчину задержали в деоккупированном Купянске и отправили в СИЗО.

«Сотрудники СБУ установили, что 40-летний мужчина наладил тесные рабочие и идеологические отношения с представителями ФСБ РФ. Так злоумышленник договорился с ними отбирать технику и имущество у выехавших за пределы Купянского района частных предпринимателей под предлогом «национализации» в пользу РФ», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Помимо «национализации» собственности, постепенно предатель перешел на «национализацию» сельхозпродукции. По информации СБУ, он помог захватчикам вывезти в РФ более 10 тонн подсолнечника.

«За такую ​​помощь оккупанты выдали ему «патент на торговую деятельность» и разрешили заниматься предпринимательством. Для этого мужчина даже стал на учет в так называемой налоговой службе в Харьковской области и начал пополнять российский бюджет», — отметил Абдула.

Задержали «национализатора» по подозрению в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору. Сейчас он под стражей.