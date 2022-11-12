“Націоналізував” техніку та майно: СБУ затримала зрадника на Харківщині

40-річний мешканець Куп’янського району допомагав окупантам грабувати своїх земляків, називаючи процес гучним словом “націоналізація”. Зі своїми спільниками з РФ він не втік – і потрапив до рук СБУ.

СБУ викрила чергового посібника окупантів на Харківщині. Чоловіка затримали в деокупованому Куп’янську та відправили до СІЗО.

“Співробітники СБУ встановили, що 40-річний чоловік налагодив тісні робітничі та ідеологічні відносини з представниками ФСБ РФ. Так, зловмисник домовився з ними відбирати техніку та майно у приватних підприємців, які виїхали за межі Куп’янського району, під приводом “націоналізації” на користь РФ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Крім “націоналізації” власності, поступово зрадник перейшов на “націоналізацію” сільгосппродукції. За інформацією СБУ, він допоміг загарбникам вивезти до РФ понад 10 тонн соняшника.

“За таку допомогу окупанти видали йому “патент на торговельну діяльність” і дозволили займатися підприємництвом. Для цього чоловік навіть став на облік у так званій “податковій службі в Харківській області” та почав поповнювати російський бюджет”, – зазначив Абдула.

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Затримали “націоналізатора” за підозрою у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. Нині він під вартою.