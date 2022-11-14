«Зливав» позиції української ППО. У Харкові СБУ затримала шпіона рф

Кіберфахівці СБУ викрили ворожого коригувальника із Салтівки.

У Харкові затримали посіпаку рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Затриманий мешканець Салтівки – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

Влітку цього року чоловік почав шукати через соцмережі шляхи виходу на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ.

Головною його метою було виявити бойові позиції протиповітряної оборони ЗСУ у Харківській області. Отриману інформацію окупанти використали для прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, «розкриті» позиції українського ППО п’ять разів зазнавали прицільного обстрілу з боку ворога.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.