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Генштаб сообщил об обстрелах минимум трех населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 18:42   15.11.2022
Елена Нагорная
Генштаб сообщил об обстрелах минимум трех населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о вражеских обстрелах Харьковской области из минометов и артиллерии, информация о ракетных ударах еще готовится.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Старица и Бочковое, а на Купянском — из артиллерии в районе села Кисловка, рассказали в Генштабе.

«В течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры пока уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии соприкосновения», — отметили в Генштабе.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 18:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о вражеских обстрелах Харьковской области из минометов и артиллерии, информация о ракетных ударах еще готовится.".