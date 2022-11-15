Генштаб повідомив про обстріли щонайменше 3 населених пунктів на Харківщині

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про ворожі обстріли Харківської області з мінометів та артилерії, інформація про ракетні удари ще готується.

На Слобожанському напрямку ворог гатив з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стариця і Бочкове, а на Куп’янському – з артилерії в районі села Кислівка., розповіли у Генштабі.

“Протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.