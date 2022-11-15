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Российская армия обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:11   15.11.2022
Алексей Наумов
Российская армия обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал о вражеских обстрелах территории Харьковской области.

По информации Генштаба на 6:00 15 ноября, под обстрелами армии РФ оказались районы 14 населенных пунктов Харьковской области.

«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огурцово, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелечья, Терновая Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кисловка, Колодязное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

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    • Также за минувшие сутки в целом по территории Украины враг нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Перечень регионов, по которым пришлись такие удары, в этот раз в Генштабе не привели.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 07:11;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о вражеских обстрелах территории Харьковской области".