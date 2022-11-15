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Російська армія обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:11   15.11.2022
Алексей Наумов
Російська армія обстріляла 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ворожі обстріли території Харківської області.

За інформацією Генштабу на 6:00 15 листопада, під обстрілами армії РФ опинилися райони 14 населених пунктів Харківської області.

“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області”, – перерахували у зведенні Генштабу.

  • Читайте також: Армія РФ пішла в атаку в районі Куп’янська та Дворічної – інформація Генштабу

    • Також за минулу добу в цілому по території України ворог завдав 4 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ. Перелік регіонів, по яких були нанесені такі удари, цього разу в Генштабі не навели.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 07:11;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ворожі обстріли території Харківської області".