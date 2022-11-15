Live
  • Вторник 15.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.76
    • 🔴

В Харькове — Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине

Общество 14:01   15.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове — Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине

15 ноября Харьковская областная прокуратура встретилась с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

На встрече речь шла о документировании жертв среди населения, фиксации повреждений и разрушений объектов гражданской и критической инфраструктур.

Руководство областной прокуратуры совместно с международными представителями обсудили преступления, совершенные в отношении самых маленьких украинцев.

«На Харьковщине российские военные убили 73 ребенка, еще 197 получили ранения. Разрушены детсады, школы, лицеи, гимназии: оккупанты прицельно избивали по учебным заведениям, лишая детей права на образование. Кроме того, мы расследуем факты сотрудничества с представителями РФ коллаборантов из области, пытавшихся внедрить пропагандистское российское образование для школьников. Полное и всестороннее расследование продолжается», – отметил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине была создана ООН в марте этого года на фоне войны России, начатой ​​в Украине. Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не избежал наказания.

Александр Фильчаков поблагодарил международных представителей за приезд в Харьков и заверил в готовности прокуроров оказывать помощь для того, чтобы ни один российский военный не избежал наказания.

Читайте также: Эксперты из Нидерландов изучат доказательства преступлений рф на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:31
На Харьковщине осудят полисмена-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами
12:32
Баллотировавшегося в Харькове экс-нардепа Грановского объявили в розыск – НАБУ
22:27
Бесплатная прачечная появилась в приграничном поселке на Харьковщине (видео)
22:17
Отключения света на Харьковщине во вторник. Информация Укрэнерго
20:56
Бюджет-2023 рассмотрят в среду на сессии Харьковского горсовета (повестка)

  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове — Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 14:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 ноября Харьковская областная прокуратура встретилась с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.".