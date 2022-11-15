В Харькове — Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине

15 ноября Харьковская областная прокуратура встретилась с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

На встрече речь шла о документировании жертв среди населения, фиксации повреждений и разрушений объектов гражданской и критической инфраструктур.

Руководство областной прокуратуры совместно с международными представителями обсудили преступления, совершенные в отношении самых маленьких украинцев.

«На Харьковщине российские военные убили 73 ребенка, еще 197 получили ранения. Разрушены детсады, школы, лицеи, гимназии: оккупанты прицельно избивали по учебным заведениям, лишая детей права на образование. Кроме того, мы расследуем факты сотрудничества с представителями РФ коллаборантов из области, пытавшихся внедрить пропагандистское российское образование для школьников. Полное и всестороннее расследование продолжается», – отметил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине была создана ООН в марте этого года на фоне войны России, начатой ​​в Украине. Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не избежал наказания.

Александр Фильчаков поблагодарил международных представителей за приезд в Харьков и заверил в готовности прокуроров оказывать помощь для того, чтобы ни один российский военный не избежал наказания.

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