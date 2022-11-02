Эксперты из Нидерландов изучат доказательства преступлений рф на Харьковщине
В Харьков приехала миссия криминалистов из Международного уголовного суда, которые будут работать на деоккупированных территориях Харьковщины и собирать доказательства военных преступлений рф, сообщила прокуратура Харьковской области.
Иностранная миссия экспертов готова помогать украинским правоохранителям в сборе доказательств вооруженной агрессии рф. Работать эксперты будут до конца ноября этого года. Часть из них уже сейчас проводит системную работу в Киевской области, другие — в Харьковском регионе. Среди них: криминалисты, химические эксперты, эксперты по баллистике, эксперты-картографы и врачи-криминалисты.
«Правоохранители работают на каждом месте преступления, совершенного военными рф. Фиксировать преступления государства-агрессорки нам помогали эксперты Национальной жандармерии Франции. Миссия французских экспертов первой исследовала тела погибших из эвакуационной колонны возле Купянска. Ваш приезд — практическая помощь по установлению справедливости над российскими преступниками», — обратился глава областной прокуратуры Александр Фильчаков.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков приехала миссия криминалистов из Международного уголовного суда, которые будут работать на деоккупированных территориях Харьковщины и собирать доказательства военных преступлений рф, сообщила прокуратура Харьковской области.".