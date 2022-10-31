В Изюме оккупанты убили троих гражданских — расстреляли их машину почти в упор

7 марта военные РФ во время захода в Изюм Харьковской области расстреляли машину с гражданскими, которая ехала им навстречу. Сегодня на местном кладбище полицейские эксгумировали останки троих погибших.

В машине было трое мужчин. Самому младшему 24 февраля — в день полномасштабного вторжения России в Украину — исполнилось 20 лет. Его отцу — 46, их знакомому — 56, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

После обстрела автомобиль Ford Transit сгорел, а останки погибших похоронили близкие друзья, сообщил заместитель начальника Изюмского райуправления Тимур Тертышный.

На местах обстрела и захоронения людей работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты, которые тщательно задокументировали преступление россиян.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.