В Изюме оккупанты убили троих гражданских — расстреляли их машину почти в упор
7 марта военные РФ во время захода в Изюм Харьковской области расстреляли машину с гражданскими, которая ехала им навстречу. Сегодня на местном кладбище полицейские эксгумировали останки троих погибших.
В машине было трое мужчин. Самому младшему 24 февраля — в день полномасштабного вторжения России в Украину — исполнилось 20 лет. Его отцу — 46, их знакомому — 56, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
После обстрела автомобиль Ford Transit сгорел, а останки погибших похоронили близкие друзья, сообщил заместитель начальника Изюмского райуправления Тимур Тертышный.
На местах обстрела и захоронения людей работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты, которые тщательно задокументировали преступление россиян.
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта военные РФ во время захода в Изюм Харьковской области расстреляли машину с гражданскими, которая ехала им навстречу. Сегодня на местном кладбище полицейские эксгумировали останки троих погибших.".