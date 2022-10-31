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Был коммунальщиком при оккупантах: На Харьковщине разоблачили коллаборанта

Общество 13:32   31.10.2022
Оксана Якушко
Был коммунальщиком при оккупантах: На Харьковщине разоблачили коллаборанта

На Харьковщине поймали коллаборанта, который в оккупации «заведовал сектором ЖКХ», сообщила Харьковская областная прокуратура.

Местный житель в пгт Савинцы из Изюмщины начал сотрудничать с оккупантами в июне. Мужчина занял должность «заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства».

Коллаборант даже успел юридически устроиться на работу, заключив соглашение с главой оккупационной администрации города Балаклея.

Псевдоначальник, чтобы угодить представителям России, организовывал и проводил коллективные совещания и выдавал распоряжения работникам для выполнению работ.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 13:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали коллаборанта, который в оккупации «заведовал сектором ЖКХ», сообщила Харьковская областная прокуратура.".