Был коммунальщиком при оккупантах: На Харьковщине разоблачили коллаборанта

На Харьковщине поймали коллаборанта, который в оккупации «заведовал сектором ЖКХ», сообщила Харьковская областная прокуратура.

Местный житель в пгт Савинцы из Изюмщины начал сотрудничать с оккупантами в июне. Мужчина занял должность «заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства».

Коллаборант даже успел юридически устроиться на работу, заключив соглашение с главой оккупационной администрации города Балаклея.

Псевдоначальник, чтобы угодить представителям России, организовывал и проводил коллективные совещания и выдавал распоряжения работникам для выполнению работ.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).