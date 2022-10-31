Был коммунальщиком при оккупантах: На Харьковщине разоблачили коллаборанта
На Харьковщине поймали коллаборанта, который в оккупации «заведовал сектором ЖКХ», сообщила Харьковская областная прокуратура.
Местный житель в пгт Савинцы из Изюмщины начал сотрудничать с оккупантами в июне. Мужчина занял должность «заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства».
Коллаборант даже успел юридически устроиться на работу, заключив соглашение с главой оккупационной администрации города Балаклея.
Псевдоначальник, чтобы угодить представителям России, организовывал и проводил коллективные совещания и выдавал распоряжения работникам для выполнению работ.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 13:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали коллаборанта, который в оккупации «заведовал сектором ЖКХ», сообщила Харьковская областная прокуратура.".