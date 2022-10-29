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Патрулировали и поставляли еду: 2 экс-копа из Волчанска поддержали врага

Общество 11:40   29.10.2022
Оксана Якушко
Патрулировали и поставляли еду: 2 экс-копа из Волчанска поддержали врага

Двоих эксполицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене, сообщило Государственное бюро расследований.

Бывший полицейский во время оккупации Волчанска перешел на сторону врага, выяснило следствие. Он вступил в должность «старшины» в службе обеспечения у «полиции» оккупантов. Мужчина ездил вместе с российскими военными во временно оккупированный Луганск и привозил оттуда форму, еду и другие вещи, которые шли на нужды оккупантов.

Его коллега – бывший оперуполномоченный – также перешел на сторону врага. Он занял одноименную должность и отвечал за безопасность Волчанска: патрулировал улицы, а также проводил обыски у местного населения. В первую очередь его интересовали украинские патриоты, а также оружие, которое хранили люди.

Обоим бывшим правоохранителям сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих эксполицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене, сообщило Государственное бюро расследований.".