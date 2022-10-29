Патрулировали и поставляли еду: 2 экс-копа из Волчанска поддержали врага
Двоих эксполицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене, сообщило Государственное бюро расследований.
Бывший полицейский во время оккупации Волчанска перешел на сторону врага, выяснило следствие. Он вступил в должность «старшины» в службе обеспечения у «полиции» оккупантов. Мужчина ездил вместе с российскими военными во временно оккупированный Луганск и привозил оттуда форму, еду и другие вещи, которые шли на нужды оккупантов.
Его коллега – бывший оперуполномоченный – также перешел на сторону врага. Он занял одноименную должность и отвечал за безопасность Волчанска: патрулировал улицы, а также проводил обыски у местного населения. В первую очередь его интересовали украинские патриоты, а также оружие, которое хранили люди.
Обоим бывшим правоохранителям сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 11:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих эксполицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене, сообщило Государственное бюро расследований.".