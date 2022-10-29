Патрулировали и поставляли еду: 2 экс-копа из Волчанска поддержали врага

Двоих эксполицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене, сообщило Государственное бюро расследований.

Бывший полицейский во время оккупации Волчанска перешел на сторону врага, выяснило следствие. Он вступил в должность «старшины» в службе обеспечения у «полиции» оккупантов. Мужчина ездил вместе с российскими военными во временно оккупированный Луганск и привозил оттуда форму, еду и другие вещи, которые шли на нужды оккупантов.

Его коллега – бывший оперуполномоченный – также перешел на сторону врага. Он занял одноименную должность и отвечал за безопасность Волчанска: патрулировал улицы, а также проводил обыски у местного населения. В первую очередь его интересовали украинские патриоты, а также оружие, которое хранили люди.

Обоим бывшим правоохранителям сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.