Патрулювали та постачали їжу: два екс-копи з Вовчанська перейшли на бік ворога
Двох експоліцейських із Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді, повідомило Державне бюро розслідувань.
Колишній поліцейський під час окупації Вовчанська перейшов на бік ворога, з’ясувало слідство. Він обійняв посаду «старшини» у службі забезпечення у «поліції» окупантів. Чоловік їздив разом із російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська та привозив звідти форму, їжу та інші речи, які йшли на потреби окупантів.
Його колега — колишній оперуповноважений — також перейшов на бік ворога. Він обійняв однойменну посаду та відповідав за безпеку на так званій посаді оперуповноваженого «народної міліції» Вовчанська. Він патрулював вулиці, а також проводив обшуки у місцевого населення. В першу чергу його цікавили українські патріоти, а також зброя, яку зберігали люди.
Обом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 11:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох експоліцейських із Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді, повідомило Державне бюро розслідувань.".