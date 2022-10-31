Live
  • Понеділок 31.10.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🟢

Був комунальником при окупантах: На Харківщині викрили колаборанта

Суспільство 13:32   31.10.2022
Оксана Якушко
Був комунальником при окупантах: На Харківщині викрили колаборанта

На Харківщині впіймали колаборанта, який в окупації «завідував сектором ЖКГ», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Місцевий мешканець у смт Савинці на Ізюмщині почав співпрацювати з окупантами у червні. Чоловік обійняв посаду «завідуючого сектору житлово-комунального господарства».

Колаборант навіть встиг юридично влаштуватися на роботу, уклавши угоду з «головою» окупаційної адміністрації міста Балаклія.

Псевдоначальник, аби догодити представникам рф, організовував та проводив колективні наради і надавав розпорядження працівникам щодо виконання робіт.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Читайте також:  Патрулювали та постачали їжу: 2 екс-копи з Вовчанська підтримали ворога

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:13
У медичному коледжі Вовчанська видавали російські дипломи і платили рублями
11:40
Патрулювали та постачали їжу: два екс-копи з Вовчанська перейшли на бік ворога
14:19
Вирішував, кому виїхати: на Харківщині колаборант видавав перепустки землякам
19:41
Поліція взялася за мешканця Харківщини, що був в окупаційній “адміністрації”
13:22
Окупанти призначили митника заступником міністра промисловості Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Був комунальником при окупантах: На Харківщині викрили колаборанта»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 13:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині впіймали колаборанта, який в окупації «завідував сектором ЖКГ», повідомила Харківська обласна прокуратура.".