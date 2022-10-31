Був комунальником при окупантах: На Харківщині викрили колаборанта

На Харківщині впіймали колаборанта, який в окупації «завідував сектором ЖКГ», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Місцевий мешканець у смт Савинці на Ізюмщині почав співпрацювати з окупантами у червні. Чоловік обійняв посаду «завідуючого сектору житлово-комунального господарства».

Колаборант навіть встиг юридично влаштуватися на роботу, уклавши угоду з «головою» окупаційної адміністрації міста Балаклія.

Псевдоначальник, аби догодити представникам рф, організовував та проводив колективні наради і надавав розпорядження працівникам щодо виконання робіт.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).