В Ізюмі окупанти вбили трьох цивільних – розстріляли їхню машину майже впритул

7 березня військові РФ під час заходу в Ізюм Харківської області розстріляли машину з цивільними, яка їхала їм назустріч. Сьогодні на місцевому цвинтарі поліцейські ексгумували рештки трьох загиблих.

У машині було троє чоловіків. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їхньому знайомому – 56, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Після обстрілу автомобіль Ford Transit згорів, а останки загиблих поховали близькі друзі, повідомив заступник начальника Ізюмського райуправління Тимур Тертишний.

На місцях обстрілу та поховання людей працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти та експерти, які ретельно задокументували злочин росіян.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.