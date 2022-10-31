В Ізюмі окупанти вбили трьох цивільних – розстріляли їхню машину майже впритул
7 березня військові РФ під час заходу в Ізюм Харківської області розстріляли машину з цивільними, яка їхала їм назустріч. Сьогодні на місцевому цвинтарі поліцейські ексгумували рештки трьох загиблих.
У машині було троє чоловіків. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їхньому знайомому – 56, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Після обстрілу автомобіль Ford Transit згорів, а останки загиблих поховали близькі друзі, повідомив заступник начальника Ізюмського райуправління Тимур Тертишний.
На місцях обстрілу та поховання людей працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти та експерти, які ретельно задокументували злочин росіян.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 березня військові РФ під час заходу в Ізюм Харківської області розстріляли машину з цивільними, яка їхала їм назустріч. Сьогодні на місцевому цвинтарі поліцейські ексгумували рештки трьох загиблих.".