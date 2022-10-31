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В Ізюмі окупанти вбили трьох цивільних – розстріляли їхню машину майже впритул

Події 19:40   31.10.2022
Олена Нагорна
В Ізюмі окупанти вбили трьох цивільних – розстріляли їхню машину майже впритул

7 березня військові РФ під час заходу в Ізюм Харківської області розстріляли машину з цивільними, яка їхала їм назустріч. Сьогодні на місцевому цвинтарі поліцейські ексгумували рештки трьох загиблих.

У машині було троє чоловіків. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їхньому знайомому – 56, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Після обстрілу автомобіль Ford Transit згорів, а останки загиблих поховали близькі друзі, повідомив заступник начальника Ізюмського райуправління Тимур Тертишний.

На місцях обстрілу та поховання людей працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти та експерти, які ретельно задокументували злочин росіян.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 19:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 березня військові РФ під час заходу в Ізюм Харківської області розстріляли машину з цивільними, яка їхала їм назустріч. Сьогодні на місцевому цвинтарі поліцейські ексгумували рештки трьох загиблих.".