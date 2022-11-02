Експерти з Нідерландів зберуть докази військових злочинів рф на Харківщині

У Харків приїхала місія криміналістів із Міжнародного кримінального суду, які працюватимуть на деокупованих територіях Харківщини та збиратиму докази військових злочинів Росії, повідомила прокуратура Харківської області.

Іноземна місія експертів висловила готовність допомагати правоохоронцям Харківщини у зборі доказів збройної агресії РФ. Працювати експерти будуть до кінця листопада цього року. Частина з них вже зараз проводить системну роботу на Київщині, інші — у Харківському регіоні. Серед них: криміналісти, хімічні експерти, експерти з балістики, експерти-картографи та лікарі-криміналісти.

«Правоохоронці працюють на кожному місці злочину, вчиненого військовими РФ. Фіксувати злочини держави-агресорки нам вже допомогали експерти Національної жандармерії Франції. Місія французьких експертів першою дослідила тіла загиблих з евакуаційної колони біля Куп’янська. Ваш приїзд — практична допомога для встановлення справедливості над російськими злочинцями», — звернувся очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.