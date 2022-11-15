У Харкові – Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні

15 листопада Харківська обласна прокуратура зустрілася з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.

На зустрічі мова йшла про документування жертв серед населення, фіксацію пошкоджень і руйнувань об’єктів цивільної та критичної інфраструктур.

Керівництво обласної прокуратури спільно з міжнародними представниками обговорили злочини, вчинені щодо найменших українців.

«На Харківщині російські військові вбили 73 дитини, ще 197 отримали поранення. Зруйновано дитсадки, школи, ліцеї, гімназії: окупанти прицільно били по навчальних закладах, позбавляючи дітей права на освіту. Крім того, ми розслідуємо факти співпраці з представниками РФ колаборантів з області, які намагались впровадити пропагандистську російську освіту для школярів. Повне та всебічне розслідування триває», — зазначив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні була створена ООН у березні цього року на фоні війни рф, розпочатої в Україні. Комісія була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоб ніхто не уникнув покарання.

Олександр Фільчаков подякував міжнародним представникам за приїзд до Харкова та запевнив у готовності прокурорів надавати допомогу для того, щоб жоден російський військовий не уникнув покарання.