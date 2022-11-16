Бойцы ГСЧС разбирают завалы девятиэтажки в Индустриальном районе (фото, видео)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Чрезвычайники показали, как разбирают завалы на крыше жилой девятиэтажки на улице Электровозной в Индустриальном районе Харькова, подвергшейся многочисленным вражеским обстрелам и бомбардировкам.
«Спасатели с помощью специнструмента разрезали остатки бетонных конструкций на верхних этажах здания», — говорится в сообщении пресс-службы облуправления ГСЧС.
Отмечается, что работы проводили 16 ноября сотрудники ГСЧС совместно с работниками жилищно-коммунального предприятия, а также районной администрации.
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Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники показали, как разбирают завалы на крыше жилой девятиэтажки на улице Электровозной в Индустриальном районе Харькова, подвергшейся многочисленным вражеским обстрелам и бомбардировкам.".