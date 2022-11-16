Бойцы ГСЧС разбирают завалы девятиэтажки в Индустриальном районе (фото, видео)

Чрезвычайники показали, как разбирают завалы на крыше жилой девятиэтажки на улице Электровозной в Индустриальном районе Харькова, подвергшейся многочисленным вражеским обстрелам и бомбардировкам.

«Спасатели с помощью специнструмента разрезали остатки бетонных конструкций на верхних этажах здания», — говорится в сообщении пресс-службы облуправления ГСЧС.

Отмечается, что работы проводили 16 ноября сотрудники ГСЧС совместно с работниками жилищно-коммунального предприятия, а также районной администрации.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области