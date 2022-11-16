Бійці ДСНС розбирають завали дев’ятиповерхівки в Індустріальному районі
Надзвичайники показали, як розбирають завали на даху житлової дев’ятиповерхівки на вулиці Електровозній в Індустріальному районі Харкова, яка зазнала численних ворожих обстрілів і бомбардувань.
“Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали залишки бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі”, – йдеться у повідомленні пресслужби облуправління ДСНС.
Наголошується, що роботи проводили 16 листопада співробітники ДСНС спільно із працівниками житлово-комунального підприємства, а також районної адміністрації.
Читайте також: Як відновлюють будинки в Індустріальному та Холодногірському районах (фото)
Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бійці ДСНС розбирають завали дев’ятиповерхівки в Індустріальному районі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 20:09;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники показали, як розбирають завали на даху житлової дев’ятиповерхівки на вулиці Електровозній в Індустріальному районі Харкова, яка зазнала численних ворожих обстрілів і бомбардувань.".