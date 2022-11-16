Бійці ДСНС розбирають завали дев’ятиповерхівки в Індустріальному районі

Надзвичайники показали, як розбирають завали на даху житлової дев’ятиповерхівки на вулиці Електровозній в Індустріальному районі Харкова, яка зазнала численних ворожих обстрілів і бомбардувань.

“Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали залишки бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі”, – йдеться у повідомленні пресслужби облуправління ДСНС.

Наголошується, що роботи проводили 16 листопада співробітники ДСНС спільно із працівниками житлово-комунального підприємства, а також районної адміністрації.



Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області