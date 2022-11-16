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Бійці ДСНС розбирають завали дев’ятиповерхівки в Індустріальному районі

Події 20:09   16.11.2022
Елена Нагорная
Бійці ДСНС розбирають завали дев’ятиповерхівки в Індустріальному районі

Надзвичайники показали, як розбирають завали на даху житлової дев’ятиповерхівки на вулиці Електровозній в Індустріальному районі Харкова, яка зазнала численних ворожих обстрілів і бомбардувань.

“Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали залишки бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі”, – йдеться у повідомленні пресслужби облуправління ДСНС.

Наголошується, що роботи проводили 16 листопада співробітники ДСНС спільно із працівниками житлово-комунального підприємства, а також районної адміністрації.

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Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 20:09;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники показали, як розбирають завали на даху житлової дев’ятиповерхівки на вулиці Електровозній в Індустріальному районі Харкова, яка зазнала численних ворожих обстрілів і бомбардувань.".