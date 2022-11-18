Вместо газа пошла вода: на Харьковщине из-за обстрелов — коммунальное ЧП
Жители Купянска обратились за помощью к газовикам с заявкой о том, что у них из газовых приборов льется вода.
«После обстрелов врагом Купянска, от потребителей начали поступать заявки, что из газовых приборов в домах идет вода. Вероятная причина – повреждение снарядами расположенных неподалеку газо- и водопроводов.
Специалисты «Харьковгаза» обследуют газовую инфраструктуру города для выявления и ликвидации повреждений труб», — сообщили в пресс-службе АО «Харьковгаз».
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Газовики проинформировали также о том, что продолжают ремонты на деоккупированных территорях Харьковской области: в Харьковском, Изюмском, Чугуевском и Купянском районах. За сутки газ подключили 500 абонентам. Восстановительные работы продолжаются в Слатино, селах Балаклейской громады и населенных пунктах пригорода Харькова.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Купянска обратились за помощью к газовикам с заявкой о том, что у них из газовых приборов льется вода".