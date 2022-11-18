Замість газу пішла вода: на Харківщині через обстріл – комунальна НП
Жителі Куп’янська звернулися за допомогою до газовиків із заявкою про те, що в них із газових приладів ллється вода.
“Після обстрілів ворогом Куп‘янська, від споживачів почали надходити заявки, що з газових приладів у будинках йде вода. Ймовірна причина – пошкодження снарядами розташованих неподалік газо та водопроводів. Наразі спеціалісти Харківгазу обстежують газову інфраструктуру міста для виявлення та ліквідації пошкоджень труб“, – повідомили у пресслужбі АТ “Харківгаз”.
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Газовики поінформували також про те, що продовжують ремонти на деокупованих територіях Харківської області: у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. За добу газ підключили 500 абонентам. Відновлювальні роботи тривають у Слатиному, селах Балаклійської громади та населених пунктах передмістя Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 11:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Куп’янська звернулися за допомогою до газовиків із заявкою про те, що в них із газових приладів ллється вода".