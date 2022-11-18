Замість газу пішла вода: на Харківщині через обстріл – комунальна НП

Жителі Куп’янська звернулися за допомогою до газовиків із заявкою про те, що в них із газових приладів ллється вода.

“Після обстрілів ворогом Куп‘янська, від споживачів почали надходити заявки, що з газових приладів у будинках йде вода. Ймовірна причина – пошкодження снарядами розташованих неподалік газо та водопроводів. Наразі спеціалісти Харківгазу обстежують газову інфраструктуру міста для виявлення та ліквідації пошкоджень труб“, – повідомили у пресслужбі АТ “Харківгаз”.

Газовики поінформували також про те, що продовжують ремонти на деокупованих територіях Харківської області: у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. За добу газ підключили 500 абонентам. Відновлювальні роботи тривають у Слатиному, селах Балаклійської громади та населених пунктах передмістя Харкова.