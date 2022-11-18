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Замість газу пішла вода: на Харківщині через обстріл – комунальна НП

Події 11:36   18.11.2022
Оксана Горун
Замість газу пішла вода: на Харківщині через обстріл – комунальна НП

Жителі Куп’янська звернулися за допомогою до газовиків із заявкою про те, що в них із газових приладів ллється вода.

Після обстрілів ворогом Куп‘янська, від споживачів почали надходити заявки, що з газових приладів у будинках йде вода. Ймовірна причина – пошкодження снарядами розташованих неподалік газо та водопроводів. Наразі спеціалісти Харківгазу обстежують газову інфраструктуру міста для виявлення та ліквідації пошкоджень труб“, – повідомили у пресслужбі АТ “Харківгаз”.

Немає газу

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    • Газовики поінформували також про те, що продовжують ремонти на деокупованих територіях Харківської області: у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. За добу газ підключили 500 абонентам. Відновлювальні роботи тривають у Слатиному, селах Балаклійської громади та населених пунктах передмістя Харкова.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Замість газу пішла вода: на Харківщині через обстріл – комунальна НП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 11:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Куп’янська звернулися за допомогою до газовиків із заявкою про те, що в них із газових приладів ллється вода".