За время оккупации погибло 2000 коров: история ведущей фермы Харьковщины

Трупы коров и быков, обломки снарядов, мины – на территории одной из лучших ферм Украины руина. Но работники не сдаются – 30 сотрудников понемногу готовят хозяйство к зиме и кормят 300 животных, выживших в «русском мире».

Смогут ли возродить хозяйство и что для этого нужно – в сюжете МГ «Объектив».

Заминированы все подъезды к ферме, кормам. Вот, смотрите, мины, корова взорвалась. Дальше вон там полоса – еще корова взорвалась. Нужна помощь саперов. Ну, немного военные пролетали на квадрокоптере – все здесь заминировано. У них здесь были позиции, и они миновали подходы к своим позициям.

Главный агроном фермы в селе Шестаково Харьковской области Сергей Яценко демонстрирует территорию неподалеку от разрушенных коровников. Населенный пункт был оккупирован с конца февраля по начало мая. Огромное предприятие оккупанты не могли обойти стороной. Первые российские военные зашли сюда 26 февраля.

Сергей Яценко, главный агроном фермы

Зашла группа, которая здесь была одну ночь. Потом они уехали. 27 числа они уехали, а 28 числа был авианалет на ферму. Было сброшено около 40 бомб на предприятие. Во время авианалета погиб мальчик у нас, 21 год, рабочий хозяйства Саша Харламов, затем последовала оккупация.

Из трех тысяч коров и быков погибли около двух тысяч. Половину коровников оккупанты уничтожили до основания, остальные получили значительные повреждения. Разгребать завалы помогало все село.

Николай, тракторист

Что осталось целое – кормили, подстеляли, пытались поить, воду делали. А то, что побило – убирали, вытаскивали, и краном вытаскивали.

Коров вытаскивали из-под завалов. Большую часть трупов вынесли и прикопали землей за пределами хозяйства. Однако и сейчас на территории фермы лежат десятки тел убитых животных. После бомбежки россияне разместили здесь свою технику. Всю территорию — обшарили.

Сергей Яценко, главный агроном фермы

Очень много техники украли, у нас была импортная техника, у которой есть система отслеживания – четко видно, куда она делась. Также служебный легковой автотранспорт почти весь исчез.

Чтобы поддерживать хозяйство, некоторые сотрудники приходили кормить животных. Оккупанты ввели систему контроля, говорит тракторист Николай. Мужчина работает на ферме с 2007 года. Говорит: бросить хозяйство на произвол судьбы просто не мог.

Николай, тракторист

Мы как-то отдельно от них были. К ним на территорию не входили. Они поселились в гараже, там их техника была, а мы так, по краям поездим. Ну, они нас пропускали по паспортам, на проходной сидели. Запускали и выпускали. Это запишут, что мы зашли на работу.

В начале мая оккупантов вытеснили из села. На ферме они оставили груду оружия, все забрали украинские воины. Впрочем, работники и сейчас находят на территории хозяйства боеприпасы или их остатки. Некоторые оказались полезными в хозяйстве.

Это коммулятивный снаряд, очевидно, от танка. Ребята разобрали, чтобы растапливать буржуйку.

Сергей Яценко, главный агроном фермы

Здесь был склад оружия, очень много они «ленд-лиза» оставили. ВСУ все забрало, нам оставили пустые ящики.

Ущерб хозяйству составляет около миллиарда гривен, говорит Яценко. После подробных подсчетов эта сумма может увеличиться. Хозяйство получало около 40 тонн молока в день, это была одна из ведущих ферм в Украине и Европе. Сейчас здесь есть 30 сотрудников, которые кормят три сотни животных.

Сергей Яценко, главный агроном фермы

Чтобы восстановить это хозяйство, нужно два условия – нужна стабильность, нужно окончание войны нашей победой, обязательно. И второе, что нужно, – нужна помощь государства.

Ферму готовят к зиме – ремонтируют крыши коровников, собственными силами разгребают часть завалов. Однако как сложится судьба хозяйства со временем – пока никто прогнозировать не может.