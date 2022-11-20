За час окупації загинуло 2000 корів: історія провідної ферми Харківщини

Трупи корів, уламки снарядів, міни – на території однієї з найкращих ферм України руїна. Але працівники не здаються – 30 співробітників потроху готують господарство до зими та годують 300 тварин, які вижили в “русском мире”.

Чи зможуть відродити господарство та що для цього потрібно – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Заміновано всі під’їзди до ферми, кормів. Ось, дивіться, міни, корова вибухнула. Далі он там смуга – ще корова вибухнула. Потрібна допомога саперів. Ну, дещо військові пролітали на квадрокоптері – все тут заміновано. У них тут були позиції, і вони минували підходи до своїх позицій.

Головний агроном ферми у селі Шестакове Харківської області Сергій Яценко демонструє територію неподалік від зруйнованих корівників. Населений пункт було окуповано з кінця лютого до початку травня. Величезне підприємство окупанти не могли оминути. Перші російські військові зайшли сюди 26 лютого.

Сергій Яценко, головний агроном ферми

Зайшла група, яка тут була одну ніч. Потім вони виїхали. 27 числа вони поїхали, а 28 числа був авіаналіт на ферму. Було скинуто близько 40 бомб на підприємство. Під час авіанальоту загинув хлопчик у нас, 21 рік, робітник господарства Сашко Харламов, потім була окупація.

Із трьох тисяч корів та биків загинули близько двох тисяч. Половину корівників окупанти знищили вщент, інші отримали значні пошкодження. Розгрібати завали допомагало все село.

Микола, тракторист

Що залишилося ціле – годували, підстилали, намагалися напувати, воду робили. А те, що побило – прибирали, витягували і краном витягували.

Корів витягали з-під завалів. Більшість трупів винесли і прикопали землею поза господарством. Однак і зараз на території ферми лежать десятки тіл убитих тварин. Після бомбардування росіяни розмістили тут свою техніку. Усю територію – обшарили.

Сергій Яценко, головний агроном ферми

Дуже багато техніки вкрали, у нас була імпортна техніка, яка має систему відстеження – чітко видно, куди вона поділася. Також службовий легковий автотранспорт майже зник.

Щоб підтримувати господарство, деякі співробітники приходили годувати тварин. Окупанти запровадили систему контролю, каже тракторист Микола. Чоловік працює на фермі з 2007 року. Каже: кинути господарство напризволяще просто не міг.

Микола, тракторист

Ми якось окремо від них були. До них на територію не входили. Вони оселилися в гаражі, там їхня техніка була, а ми так, по краях поїздимо. Ну, вони нас пропускали паспортами, на прохідній сиділи. Запускали та випускали. Це запишуть, що ми зайшли працювати.

На початку травня окупантів витіснили із села. На фермі вони залишили купу зброї, усю забрали українські воїни. Втім, працівники й досі знаходять на території господарства боєприпаси чи їх рештки. Деякі виявилися корисними у господарстві.

Це комулятивний снаряд, мабуть, від танка. Хлопці розібрали, щоб розтоплювати буржуйку.

Сергій Яценко, головний агроном ферми

Тут був склад зброї, дуже багато вони “ленд-лізу” залишили. ЗСУ все забрало, нам залишили порожні ящики.

Збитки господарству становлять близько мільярда гривень, каже Яценко. Після докладних підрахунків ця сума може збільшитись. Господарство отримувало близько 40 тонн молока на день, це була одна із провідних ферм в Україні та Європі. Наразі тут є 30 співробітників, які годують три сотні тварин.

Сергій Яценко, головний агроном ферми

Щоб відновити це господарство, потрібні дві умови – потрібна стабільність, потрібне закінчення війни нашою перемогою, обов’язково. І друге, що потрібне, – потрібна допомога держави.

Ферму готують до зими – ремонтують дахи корівників, власноруч розгрібають частину завалів. Однак як складеться доля господарства з часом – поки що ніхто прогнозувати не може.