В Харькове при ударе РФ уцелели президентский флаг и табличка евромайдановцам

Активисты харьковского Евромайдана отметили День достоинства и свободы возле палатки «Все для победы» на площади Свободы.

Координатор Евромайдана Владимир Чистилин передал в палатку флаг, который был спасен после российского ракетного удара по зданию ХОВА 1 марта 2022-го.

«Это президентский штандарт — это символ власти, который был в помещении Харьковской облгосадминистрации до 1 марта 2022 года. Во время ракетного удара он вылетел оттуда. Мы его подняли, он был измазан кровью, там погибли люди. Мы его взяли в палатку, но потом мы решили его сохранить. Поскольку ситуация была не определенная, неизвестно, что нас ждало, я забрал его к себе домой. И вот сегодня в День достоинства и свободы решили его вернуть в палатку «Все для победы». Когда эта победа наступит, мы этот президентский штандарт передадим представителям власти», — рассказал «Суспільному» сам Чистилин, который все это время хранил флаг.

Также он отметил, что представители ХОВА пока не просили вернуть флаг.



Фото: Суспільне

«Сегодня мы решили сделать символическую акцию. 1 марта для Харькова — символический день. 1 марта 2014 года здесь был штурм ОГА, а в 2020 году здесь был взрыв в обладминистрации. И этот символ всегда был у обладминистраций, это как гетманская булава, он уцелел», — говорит Чистилин.

Также активисты заходили в частично разрушенное здание ХОВА и были удивлены тем, что табличка в честь харьковских евромайдановцев уцелела. Фото возле таблички и с флагом Украины Владимир Чистилин и координатор палатки «Все для победы» Борис Редин опубликовали в Facebook.



Фото: Борис Редин

«Первый экспонат музея Харькова в бывшем здании ХОГА открыли!», — написал Редин.

«Это чудо. Все здание разрушено, а доска висит. 21 ноября 2018 года ее торжественно установили. Это было для меня важно, проникнуть туда», — рассказал Чистилин корреспонденту МГ «Объектив». Также он напомнил, что на месте здания ХОВА планируют сделать музей Харькова.