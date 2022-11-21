Live
  • Понедельник 21.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

В Харькове при ударе РФ уцелели президентский флаг и табличка евромайдановцам

Общество 17:44   21.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове при ударе РФ уцелели президентский флаг и табличка евромайдановцам Фото: Суспільне

Активисты харьковского Евромайдана отметили День достоинства и свободы возле палатки «Все для победы» на площади Свободы.

Координатор Евромайдана Владимир Чистилин передал в палатку флаг, который был спасен после российского ракетного удара по зданию ХОВА 1 марта 2022-го.

«Это президентский штандарт — это символ власти, который был в помещении Харьковской облгосадминистрации до 1 марта 2022 года. Во время ракетного удара он вылетел оттуда. Мы его подняли, он был измазан кровью, там погибли люди. Мы его взяли в палатку, но потом мы решили его сохранить. Поскольку ситуация была не определенная, неизвестно, что нас ждало, я забрал его к себе домой. И вот сегодня в День достоинства и свободы решили его вернуть в палатку «Все для победы». Когда эта победа наступит, мы этот президентский штандарт передадим представителям власти», — рассказал «Суспільному» сам Чистилин, который все это время хранил флаг.

Также он отметил, что представители ХОВА пока не просили вернуть флаг.


Фото: Суспільне

«Сегодня мы решили сделать символическую акцию. 1 марта для Харькова — символический день. 1 марта 2014 года здесь был штурм ОГА, а в 2020 году здесь был взрыв в обладминистрации. И этот символ всегда был у обладминистраций, это как гетманская булава, он уцелел», — говорит Чистилин.

Также активисты заходили в частично разрушенное здание ХОВА и были удивлены тем, что табличка в честь харьковских евромайдановцев уцелела. Фото возле таблички и с флагом Украины Владимир Чистилин и координатор палатки «Все для победы» Борис Редин опубликовали в Facebook.


Фото: Борис Редин

«Первый экспонат музея Харькова в бывшем здании ХОГА открыли!», — написал Редин.

«Это чудо. Все здание разрушено, а доска висит. 21 ноября 2018 года ее торжественно установили. Это было для меня важно, проникнуть туда», — рассказал Чистилин корреспонденту МГ «Объектив». Также он напомнил, что на месте здания ХОВА планируют сделать музей Харькова.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

16:27
Как обезопасить детей на дорогах: советы харьковских правоохранителей (видео)
15:57
В поселке Шевченково вернули свет после ракетного удара РФ
15:26
Ракетный удар по Шевченково и обстрел Купянска из РСЗО. Детали от прокуратуры
14:59
На Купянщине армия РФ активно пытается контратаковать — Синегубов
14:37
На Харьковщине отапливаются 98% домов и запущены 96% котельных — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове при ударе РФ уцелели президентский флаг и табличка евромайдановцам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 17:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты харьковского Евромайдана отметили День достоинства и свободы возле палатки «Все для победы» на площади Свободы.".