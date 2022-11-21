День гідності та свободи відзначили у Харкові (фото)
Активісти харківського Євромайдану відзначили День гідності та свободи біля намету “Все для перемоги” на майдані Свободи.
Координатор Євромайдану Володимир Чистилін передав в намет прапор, який був врятований після російського ракетного удару по будівлі ХОВА 1 березня 2022-го .
“Це президентський штандарт — це символ влади, який був у приміщення Харківської облдержадміністрації до 1 березня 2022 року. Під час ракетного удару він вилетів звідти. Ми його підняли, він був вимазаний кров’ю, там загинули люди. Ми його взяли в намет, але потім ми вирішили його зберегти. Оскільки ситуація була не певна, невідомо, що на нас чекало, я забрав його до себе додому. І ось сьогодні у День гідності та свободи вирішили його повернути до намету “Все для перемоги“. Коли ця перемога настане, ми цей президентський штандарт передамо представникам влади“, – розповів “Суспільному” сам Чистилін, який весь цей час зберігав прапор.
Також він зазначив, що представники ХОВА поки що не просили повернути прапор.
Фото: Суспільне
“Сьогодні ми вирішили зробити символічну акцію. 1 березня для Харкова — символічний день. 1 березня 2014 тут був штурм ОДА, а у 2020 році тут був вибух в обладміністрації. І цей символ завжди був в обладміністрацій, це як гетьманська булава, він уцілів“, – каже Чистилін.
Також активісти заходили до частково зруйнованої будівлі ХОВА та були здивовані тим, що табличка на честь харківських євромайданівців уціліла. Фото біля таблички та з прапором України Володимир Чистилін та координатор намету “Все для перемоги” Борис Редін опублікували у Facebook.
Фото: Борис Редін
“Перший експонат музею Харкова у колишній будівлі ХОДА відкрили!”, – написав Редін.
“Це диво. Вся будівля зруйнована, а дошка висить. 21 листопада 2018 року її урочисто встановили. Це було для мене важливо – проникнути туди”, – розповів Чистилін кореспондентові МГ “Об’єктив”. Також він нагадав, що на місці будівлі ХОВА планують створити музей Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 17:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти харківського Євромайдану відзначили День гідності та свободи біля намету “Все для перемоги” на майдані Свободи.".