«Несоблюдение правил грозит взрывом»: Терехов призвал быть осторожнее с газом

Мэр Харькова Игорь Терехов просит горожан быть максимально осторожными с газовым оборудованием, не использовать газовые баллоны большого объема в многоквартирных домах, а также быть бдительными на дорогах.

Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие харьковчане, прошу вас быть максимально аккуратными с газовым оборудованием. Знаю, что многие в преддверии холодов покупают домой газовые баллоны большого объёма. Они не предназначены для использования в многоквартирных домах, их заправкой должны заниматься профессионалы и только в теплых помещениях со специальном оборудованием, а несоблюдение этих правил безопасности грозит взрывом. Не подвергайте опасности себя и своих соседей», — призвал городской голова.

Также он отметил, что в течение последнего месяца резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы.

«Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком», — добавил Терехов.