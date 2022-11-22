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«Несоблюдение правил грозит взрывом»: Терехов призвал быть осторожнее с газом

Общество 22:33   22.11.2022
Елена Нагорная
«Несоблюдение правил грозит взрывом»: Терехов призвал быть осторожнее с газом

Мэр Харькова Игорь Терехов просит горожан быть максимально осторожными с газовым оборудованием, не использовать газовые баллоны большого объема в многоквартирных домах, а также быть бдительными на дорогах.

Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие харьковчане, прошу вас быть максимально аккуратными с газовым оборудованием. Знаю, что многие в преддверии холодов покупают домой газовые баллоны большого объёма. Они не предназначены для использования в многоквартирных домах, их заправкой должны заниматься профессионалы и только в теплых помещениях со специальном оборудованием, а несоблюдение этих правил безопасности грозит взрывом. Не подвергайте опасности себя и своих соседей», — призвал городской голова.

Также он отметил, что в течение последнего месяца резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы.

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«Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком», — добавил Терехов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 22:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов просит горожан быть максимально осторожными с газовым оборудованием, не использовать газовые баллоны большого объема в многоквартирных домах, а также быть бдительными на дорогах.".