«Несоблюдение правил грозит взрывом»: Терехов призвал быть осторожнее с газом
Мэр Харькова Игорь Терехов просит горожан быть максимально осторожными с газовым оборудованием, не использовать газовые баллоны большого объема в многоквартирных домах, а также быть бдительными на дорогах.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Дорогие харьковчане, прошу вас быть максимально аккуратными с газовым оборудованием. Знаю, что многие в преддверии холодов покупают домой газовые баллоны большого объёма. Они не предназначены для использования в многоквартирных домах, их заправкой должны заниматься профессионалы и только в теплых помещениях со специальном оборудованием, а несоблюдение этих правил безопасности грозит взрывом. Не подвергайте опасности себя и своих соседей», — призвал городской голова.
Также он отметил, что в течение последнего месяца резко увеличилось количество ДТП, в которых страдают пешеходы.
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«Это связано с тем, что из-за войны мы не можем включить освещение на улицах. Я призываю харьковчан при переходе дороги по возможности подсвечивать себя фонариком», — добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов просит горожан быть максимально осторожными с газовым оборудованием, не использовать газовые баллоны большого объема в многоквартирных домах, а также быть бдительными на дорогах.".