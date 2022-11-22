Терехов закликав не використовувати газові балони великого об’єму у квартирах

Мер Харкова Ігор Терехов просить містян бути максимально обережними з газовим обладнанням, не використовувати газові балони великого об’єму у багатоквартирних будинках, а також бути пильними на дорогах.

Відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

“Дорогі харків’яни, прошу вас бути максимально акуратними з газовим обладнанням. Знаю, що багато хто напередодні холодів купує додому газові балони великого об’єму. Вони не призначені для використання в багатоквартирних будинках, їх заправкою повинні займатися професіонали і тільки в теплих приміщеннях зі спеціальним обладнанням, а недотримання цих правил безпеки загрожує вибухом. Не наражайте на небезпеку себе і своїх сусідів”, – закликав міський голова.

Також він зазначив, що протягом останнього місяця різко збільшилася кількість ДТП, у яких страждають пішоходи.

“Це пов’язано з тим, що через війну ми не можемо увімкнути освітлення на вулицях. Я закликаю харків’ян при переході дороги наскільки можна підсвічувати себе ліхтариком”, – додав Терехов.