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Терехов закликав не використовувати газові балони великого об’єму у квартирах

Суспільство 22:33   22.11.2022
Елена Нагорная
Терехов закликав не використовувати газові балони великого об’єму у квартирах

Мер Харкова Ігор Терехов просить містян бути максимально обережними з газовим обладнанням, не використовувати газові балони великого об’єму у багатоквартирних будинках, а також бути пильними на дорогах.

Відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

“Дорогі харків’яни, прошу вас бути максимально акуратними з газовим обладнанням. Знаю, що багато хто напередодні холодів купує додому газові балони великого об’єму. Вони не призначені для використання в багатоквартирних будинках, їх заправкою повинні займатися професіонали і тільки в теплих приміщеннях зі спеціальним обладнанням, а недотримання цих правил безпеки загрожує вибухом. Не наражайте на небезпеку себе і своїх сусідів”, – закликав міський голова.

Також він зазначив, що протягом останнього місяця різко збільшилася кількість ДТП, у яких страждають пішоходи.

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“Це пов’язано з тим, що через війну ми не можемо увімкнути освітлення на вулицях. Я закликаю харків’ян при переході дороги наскільки можна підсвічувати себе ліхтариком”, – додав Терехов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 22:33;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов просить містян бути максимально обережними з газовим обладнанням, не використовувати газові балони великого об’єму у багатоквартирних будинках, а також бути пильними на дорогах.".