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СБУ: На Харьковщине руководители «Укрзализниці» помогали вывозить зерно в рф

Общество 16:01   22.11.2022
Оксана Якушко
СБУ: На Харьковщине руководители «Укрзализниці» помогали вывозить зерно в рф

СБУ разоблачила двоих бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на Харьковщине, которые сотрудничали с рф.

Во время оккупации региона эти мужчины руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно.

Коллаборанты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против ВСУ на восточном направлении.

Злоумышленниками являются двое бывших чиновников местного подразделения «Укрзализниці», которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону агрессора.

Там они присоединились к рядам оккупационной администрации, где одного назначили руководителем «службы эксплуатации железных дорог» Купянска, а другого его заместителем.

На этих должностях коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение со страной-агрессором, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.

После увольнения города сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов. Другой – в начале деоккупации бежал в россию, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 16:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила двоих бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на Харьковщине, которые сотрудничали с рф.".