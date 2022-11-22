СБУ: На Харьковщине руководители «Укрзализниці» помогали вывозить зерно в рф
СБУ разоблачила двоих бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на Харьковщине, которые сотрудничали с рф.
Во время оккупации региона эти мужчины руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно.
Коллаборанты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против ВСУ на восточном направлении.
Злоумышленниками являются двое бывших чиновников местного подразделения «Укрзализниці», которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону агрессора.
Там они присоединились к рядам оккупационной администрации, где одного назначили руководителем «службы эксплуатации железных дорог» Купянска, а другого его заместителем.
На этих должностях коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение со страной-агрессором, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.
После увольнения города сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов. Другой – в начале деоккупации бежал в россию, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.
Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 16:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила двоих бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на Харьковщине, которые сотрудничали с рф.".