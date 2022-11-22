СБУ: На Харківщині СБУ керівники Укрзалізниці допомагали вивозити зерно в рф

СБУ викрила двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині, які співпрацювали з Росією.

Під час окупації регіону ці чоловіки керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно.

Колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти ЗСУ на східному напрямку.

Зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора.

Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником «службы эксплуатации железных дорог» Куп’янська, а іншого ˗ його заступником.

На цих «посадах» колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

Після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший – на початку деокупації втік до рф, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.