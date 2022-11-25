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Следователи идентифицировали двух боевиков «ДНР», воевавших на Харьковщине

Общество 10:22   25.11.2022
Оксана Горун
Следователи идентифицировали двух боевиков «ДНР», воевавших на Харьковщине

Боевикам так называемой «ДНР» заочно сообщили о подозрении.

«Один из них – 37-летний житель г. Дзержинск Донецкой области – еще в 2014 году вступил в состав 3-й ОМСБр «Беркут», действующей в составе так называемой «народной милиции» самопровозглашенной «ДНР», как дальномер. Второй подозреваемый – 30-летний боевик «ДНР» из г. Макеевка», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуратура идентифицировала боевиков ДНР, воевавших на Харьковщине 2

Прокуратура идентифицировала боевиков ДНР, воевавших на Харьковщине

По информации следствия, когда российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, эти боевики оказались на харьковском направлении — в Купянском районе. Там они дежурили на блокпостах и ​​выполняли другие незаконные указания, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией.

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    • На данный момент мужчинам заочно сообщили о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 10:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевикам так называемой «ДНР» заочно сообщили о подозрении".