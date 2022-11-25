Следователи идентифицировали двух боевиков «ДНР», воевавших на Харьковщине

Боевикам так называемой «ДНР» заочно сообщили о подозрении.

«Один из них – 37-летний житель г. Дзержинск Донецкой области – еще в 2014 году вступил в состав 3-й ОМСБр «Беркут», действующей в составе так называемой «народной милиции» самопровозглашенной «ДНР», как дальномер. Второй подозреваемый – 30-летний боевик «ДНР» из г. Макеевка», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации следствия, когда российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, эти боевики оказались на харьковском направлении — в Купянском районе. Там они дежурили на блокпостах и ​​выполняли другие незаконные указания, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией.

На данный момент мужчинам заочно сообщили о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.