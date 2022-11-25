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Слідчі ідентифікували двох бойовиків “ДНР”, які воювали на Харківщині

Суспільство 10:22   25.11.2022
Оксана Горун
Слідчі ідентифікували двох бойовиків “ДНР”, які воювали на Харківщині

Бойовикам так званої “ДНР” заочно повідомили про підозру.

“Один із них – 37-річний житель м. Дзержинськ Донецької області – ще у 2014 році вступив до складу 3-ї ОМСБр “Беркут”, що діє у складі так званої “народної міліції” самопроголошеної “ДНР”, як далекомір. Другий підозрюваний – 30-річний бойовик “ДНР” із м. Макіївка”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокуратура ідентифікувала бойовиків ДНР, які воювали на Харківщині 2

Прокуратура ідентифікувала бойовиків ДНР, які воювали на Харківщині

За інформацією слідства, коли російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ці бойовики опинилися на харківському напрямку – у Куп’янському районі. Там вони чергували на блокпостах та виконували інші незаконні вказівки, щоб не допустити контроль ЗСУ над територією.

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    • Наразі чоловікам заочно повідомили про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Слідчі ідентифікували двох бойовиків “ДНР”, які воювали на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 10:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовикам так званої “ДНР” заочно повідомили про підозру".