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Синегубов и Терехов почтили жертв Голодомора в Харьковской области (Фото)

Общество 21:47   26.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов и Терехов почтили жертв Голодомора в Харьковской области (Фото)

Голова Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов принесли лампады к памятнику жертвам Голодомора в 90-ю годовщину геноцида.

Ежегодно в четвертую субботу ноября чтим память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

«В этом и в следующем годах проходит девять десятилетий от преступления геноцида украинского народа. В знак памяти у Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора зажгли огонь в общенациональную минуту молчания», – отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 21:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голова Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов принесли лампады к памятнику жертвам Голодомора в 90-ю годовщину геноцида.".