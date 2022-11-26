Синегубов и Терехов почтили жертв Голодомора в Харьковской области (Фото)
Голова Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов принесли лампады к памятнику жертвам Голодомора в 90-ю годовщину геноцида.
Ежегодно в четвертую субботу ноября чтим память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.
«В этом и в следующем годах проходит девять десятилетий от преступления геноцида украинского народа. В знак памяти у Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора зажгли огонь в общенациональную минуту молчания», – отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 21:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голова Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов принесли лампады к памятнику жертвам Голодомора в 90-ю годовщину геноцида.".