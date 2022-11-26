Синєгубов и Терехов вшанували жертв Голодомору на Харківщині (Фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов принесли лампади до пам’ятника жертвам Голодомору у 90-ті роковини геноциду.

Щорічно у четверту суботу листопада вшановуємо пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років.

«У цьому та наступному роках минає дев’ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. На знак пам’яті біля Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору запалили вогонь у загальнонаціональну хвилину мовчання», – зазначив Синєгубов.