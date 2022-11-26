Синєгубов и Терехов вшанували жертв Голодомору на Харківщині (Фото)
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов принесли лампади до пам’ятника жертвам Голодомору у 90-ті роковини геноциду.
Щорічно у четверту суботу листопада вшановуємо пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років.
«У цьому та наступному роках минає дев’ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. На знак пам’яті біля Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору запалили вогонь у загальнонаціональну хвилину мовчання», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 21:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов принесли лампади до пам’ятника жертвам Голодомору у 90-ті роковини геноциду.".