Синєгубов: як і 90 років тому, рф хоче влаштувати ще один геноцид українців

О 16.00 закликаємо мешканців Харківщини приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити вдома свічку пам’яті жертв Голодоморів, звернувся до харків’ян голова ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів – геноцидів, влаштованих більшовицькою росією.

Тоді голодної смерті зазнали мільйони українців.

«Сьогодні, як і 90 років тому, російська імперія намагається влаштувати ще один геноцид українців. Тисячі цивільних людей уже стали жертвами повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну. Зараз ворог свідомо нищить цивільну енергетичну інфраструктуру нашої держави, намагаючись створити для нас умови, несумісні з життям», – сказав голова ХОВА.

Але ми добре вивчили уроки історії і більше не дозволимо нікому сіяти в Україні смерть. Збройні Сили України чинять рішучий спротив агресору, захищаючи наше право на життя та свободу.

Україна обов’язково переможе. Цього прагнуть мільйони українців та увесь цивілізований світ. Цього вимагає пам’ять усіх невинних жертв більшовицьких Голодоморів.