Синегубов: как и 90 лет назад, рф хочет устроить еще один геноцид украинцев
В 16.00 призываем жителей Харьковщины присоединиться к общенациональной минуте молчания и зажечь дома свечу памяти жертв Голодоморов, обратился к харьковчанам голова ХОВА Олег Синегубов.
Сегодня Украина чтит память жертв Голодоморов – геноцидов, устроенных большевистской россией. Тогда голодная смерть стала участью миллионов украинцев.
«Сегодня, как и 90 лет назад, российская империя пытается устроить еще один геноцид украинцев. Тысячи гражданских людей уже стали жертвами полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Сейчас враг сознательно уничтожает гражданскую энергетическую инфраструктуру нашего государства, пытаясь создать для нас условия, несовместимые с жизнью», — сказал глава ХОВА.
Но мы хорошо изучили уроки истории и больше не позволим никому сеять в Украине смерть. Вооруженные Силы Украины оказывают решительное сопротивление агрессору, защищая наше право на жизнь и свободу.
Украина обязательно победит. Этого стремятся миллионы украинцев и весь цивилизованный мир. Этого требует память всех невинных жертв большевистских Голодоморов.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 16.00 призываем жителей Харьковщины присоединиться к общенациональной минуте молчания и зажечь дома свечу памяти жертв Голодоморов, обратился к харьковчанам голова ХОВА Олег Синегубов.".