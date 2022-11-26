Синегубов: как и 90 лет назад, рф хочет устроить еще один геноцид украинцев

В 16.00 призываем жителей Харьковщины присоединиться к общенациональной минуте молчания и зажечь дома свечу памяти жертв Голодоморов, обратился к харьковчанам голова ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня Украина чтит память жертв Голодоморов – геноцидов, устроенных большевистской россией. Тогда голодная смерть стала участью миллионов украинцев.

«Сегодня, как и 90 лет назад, российская империя пытается устроить еще один геноцид украинцев. Тысячи гражданских людей уже стали жертвами полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Сейчас враг сознательно уничтожает гражданскую энергетическую инфраструктуру нашего государства, пытаясь создать для нас условия, несовместимые с жизнью», — сказал глава ХОВА.

Но мы хорошо изучили уроки истории и больше не позволим никому сеять в Украине смерть. Вооруженные Силы Украины оказывают решительное сопротивление агрессору, защищая наше право на жизнь и свободу.

Украина обязательно победит. Этого стремятся миллионы украинцев и весь цивилизованный мир. Этого требует память всех невинных жертв большевистских Голодоморов.