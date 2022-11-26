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Синегубов: около 10 утра рф из РСЗО обстреляла город Волчанск

Общество 11:03   26.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: около 10 утра рф из РСЗО обстреляла город Волчанск Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Из-за обстрела из РСЗО повреждены жилые дома и магазины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района.

«Повреждения получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно – никто не пострадал», – заявил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела из РСЗО повреждены жилые дома и магазины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".