Синегубов: около 10 утра рф из РСЗО обстреляла город Волчанск
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Из-за обстрела из РСЗО повреждены жилые дома и магазины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Сегодня около 10 утра враг из реактивных систем залпового огня обстрелял город Волчанск Чугуевского района.
«Повреждения получили жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно – никто не пострадал», – заявил Синегубов.
Читайте также: Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: около 10 утра рф из РСЗО обстреляла город Волчанск»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 11:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела из РСЗО повреждены жилые дома и магазины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".