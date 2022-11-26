Синєгубов: близько 10 ранку рф з РСЗВ обстріляла місто Вовчанськ

Через обстріл з РСЗВ пошкоджено житлові будинки та магазини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

«Пошкодження отримали житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо – ніхто не постраждав», – заявив Синєгубов.