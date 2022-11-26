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Синєгубов: близько 10 ранку рф з РСЗВ обстріляла місто Вовчанськ

Суспільство 11:03   26.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: близько 10 ранку рф з РСЗВ обстріляла місто Вовчанськ

Через обстріл з РСЗВ пошкоджено житлові будинки та магазини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

«Пошкодження отримали житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо – ніхто не постраждав», – заявив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл з РСЗВ пошкоджено житлові будинки та магазини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".