Синєгубов: близько 10 ранку рф з РСЗВ обстріляла місто Вовчанськ
Через обстріл з РСЗВ пошкоджено житлові будинки та магазини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.
«Пошкодження отримали житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо – ніхто не постраждав», – заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 11:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл з РСЗВ пошкоджено житлові будинки та магазини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".