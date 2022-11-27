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Мэр города на Харьковщине рассказал, кто первым получит бесплатные дрова

Общество 16:02   27.11.2022
Оксана Горун
Мэр города на Харьковщине рассказал, кто первым получит бесплатные дрова Фото: facebook Сергея Зеленского

Лозовские коммунальщики везут дрова в населенные пункты громады грузовиками.

Древесину складируют на площадках старостинских округов, чтобы оттуда доставить по адресам.

«Самое первое условие для получения помощи – отсутствие других систем отопления, кроме печного, — пояснил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Грузовик с дровами в Лозовой 2
Фото: facebook Сергея Зеленского

Он отметил, что древесину закупили при содействии ХОВА. Также в громаде действует местная программа обеспечения дровами. Льготникам предоставляют аварийные деревья, которые убирает и распиливает местное коммунальное предприятие.

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    • «Нас ждет самая тяжелая зима, но вместе мы все преодолеем. Нас не запугать тьмой и холодом», — подчеркнул Зеленский.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 16:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовские коммунальщики везут дрова в населенные пункты громады грузовиками".