Мэр города на Харьковщине рассказал, кто первым получит бесплатные дрова

Лозовские коммунальщики везут дрова в населенные пункты громады грузовиками.

Древесину складируют на площадках старостинских округов, чтобы оттуда доставить по адресам.

«Самое первое условие для получения помощи – отсутствие других систем отопления, кроме печного, — пояснил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Он отметил, что древесину закупили при содействии ХОВА. Также в громаде действует местная программа обеспечения дровами. Льготникам предоставляют аварийные деревья, которые убирает и распиливает местное коммунальное предприятие.

«Нас ждет самая тяжелая зима, но вместе мы все преодолеем. Нас не запугать тьмой и холодом», — подчеркнул Зеленский.