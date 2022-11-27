Мэр города на Харьковщине рассказал, кто первым получит бесплатные дрова
Фото: facebook Сергея Зеленского
Лозовские коммунальщики везут дрова в населенные пункты громады грузовиками.
Древесину складируют на площадках старостинских округов, чтобы оттуда доставить по адресам.
«Самое первое условие для получения помощи – отсутствие других систем отопления, кроме печного, — пояснил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Он отметил, что древесину закупили при содействии ХОВА. Также в громаде действует местная программа обеспечения дровами. Льготникам предоставляют аварийные деревья, которые убирает и распиливает местное коммунальное предприятие.
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«Нас ждет самая тяжелая зима, но вместе мы все преодолеем. Нас не запугать тьмой и холодом», — подчеркнул Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 16:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовские коммунальщики везут дрова в населенные пункты громады грузовиками".