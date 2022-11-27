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Мер міста на Харківщині розповів, хто першим отримає безкоштовні дрова

Суспільство 16:02   27.11.2022
Оксана Горун
Мер міста на Харківщині розповів, хто першим отримає безкоштовні дрова Фото: фейсбук Сергія Зеленського

Лозівські комунальники везуть дрова до населених пунктів громади вантажівками.

Деревину складують на майданчиках старостинських округів, щоби звідти доставити за адресами.

“Найперша умова для отримання допомоги – відсутність інших систем опалення, крім пічного”, – пояснив мер Лозової Сергій Зеленський.

Вантажівка з дровами в Лозовій.

Він зазначив, що деревину закупили за сприяння ХОВА. Також у громаді діє місцева програма забезпечення дровами. Пільговикам надають аварійні дерева, які прибирає та розпилює місцеве комунальне підприємство.

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    • “На нас чекає найважча зима, але разом ми все подолаємо. Нас не залякати темрявою та холодом”, – наголосив Зеленський.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 16:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівські комунальники везуть дрова до населених пунктів громади вантажівками".