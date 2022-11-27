Мер міста на Харківщині розповів, хто першим отримає безкоштовні дрова

Лозівські комунальники везуть дрова до населених пунктів громади вантажівками.

Деревину складують на майданчиках старостинських округів, щоби звідти доставити за адресами.

“Найперша умова для отримання допомоги – відсутність інших систем опалення, крім пічного”, – пояснив мер Лозової Сергій Зеленський.

Він зазначив, що деревину закупили за сприяння ХОВА. Також у громаді діє місцева програма забезпечення дровами. Пільговикам надають аварійні дерева, які прибирає та розпилює місцеве комунальне підприємство.

“На нас чекає найважча зима, але разом ми все подолаємо. Нас не залякати темрявою та холодом”, – наголосив Зеленський.