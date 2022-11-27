Мер міста на Харківщині розповів, хто першим отримає безкоштовні дрова
Фото: фейсбук Сергія Зеленського
Лозівські комунальники везуть дрова до населених пунктів громади вантажівками.
Деревину складують на майданчиках старостинських округів, щоби звідти доставити за адресами.
“Найперша умова для отримання допомоги – відсутність інших систем опалення, крім пічного”, – пояснив мер Лозової Сергій Зеленський.
Він зазначив, що деревину закупили за сприяння ХОВА. Також у громаді діє місцева програма забезпечення дровами. Пільговикам надають аварійні дерева, які прибирає та розпилює місцеве комунальне підприємство.
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“На нас чекає найважча зима, але разом ми все подолаємо. Нас не залякати темрявою та холодом”, – наголосив Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 16:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівські комунальники везуть дрова до населених пунктів громади вантажівками".