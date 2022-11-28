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В Харькове за 8 млн грн восстановили здание лицея, пострадавшее от обстрелов

Общество 11:11   28.11.2022
Оксана Горун
В Харькове за 8 млн грн восстановили здание лицея, пострадавшее от обстрелов Фото: ХОВА

В лицей «Одаренность» в районе ХТЗ в Харькове вражеский снаряд прилетел еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

«Наибольшие разрушения понесли овощехранилище заведения, куда непосредственно попал вражеский снаряд. Также в лицее были повреждены обломками: основной корпус, кровля спортивного зала и общежития, выбиты окна», — сообщили в пресс-службе ХОВА.

Восстановление здания и его подготовка к зиме обошлись в сумму около 8 миллионов гривен, сообщил директор департамента капстроительства ХОВА Сергей Жуков.

Финансировали работы из резервного фонда госбюджета, предусмотренного для ликвидации последствий боевых действий в Харьковской области.

«Основная функция и использование этих средств – это восстановление и консервация объекта в отопительный сезон. В настоящее время объект подключен к отоплению, работы – на завершающей стадии», — сказал Жуков.

В здании установили около 150 новых окон вместо выбитых взрывной волной. Овощехранилище, куда пришелся сам «прилет», также восстановили.

Детей, которые в момент начала боевых действий, жили на территории лицея, эвакуировали.

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    • «В течение конца февраля и марта этого года наше заведение несколько раз попадало под обстрелы. Для того чтобы сохранить жизнь детей, мы организовали их эвакуацию с начала полномасштабного вторжения России. И фактически с первого дня принимали жителей района в наших укрытиях. А также делали все, чтобы сохранить имущество заведения», – рассказал директор лицея Валерий Поливанный.

    Сейчас лицеисты — на удаленке, а в общежитиях лицея временно живут люди, выехавшие из деоккупированных территорий.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 11:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лицей «Одаренность» в районе ХТЗ в Харькове вражеский снаряд прилетел еще в начале полномасштабного вторжения РФ".