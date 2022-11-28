У Харкові за 8 млн грн відновили будівлю ліцею, яка постраждала від обстрілів

До ліцею “Обдарованість” у районі ХТЗ у Харкові ворожий снаряд прилетів ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Найбільших руйнувань зазнало овочесховище закладу, куди безпосередньо влучив ворожий снаряд. Також у ліцеї було пошкоджено уламками основний корпус, покрівлю спортивної зали та гуртожитку, вибиті вікна”, – повідомили в пресслужбі ХОВА.

Відновлення будівлі та її підготовка до зими коштували близько 8 мільйонів гривень, повідомив директор департаменту капбудівництва ХОВА Сергій Жуков.

Фінансували роботи з резервного фонду держбюджету, передбаченого для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області.

“Основна функція та використання цих засобів – це відновлення та консервація об’єкта в опалювальний сезон. Наразі об’єкт підключений до опалення, роботи – на завершальній стадії”, – сказав Жуков.

У будівлі встановили близько 150 нових вікон замість вибитих вибуховою хвилею. Овочесховище, куди припав сам “приліт”, також відновили.

Дітей, які на момент початку бойових дій, жили на території ліцею, евакуювали.

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“Протягом кінця лютого і березня цього року наш заклад кілька разів потрапляв під обстріли. Для того, щоб зберегти життя дітей, ми організували їх евакуацію від початку повномасштабного вторгнення рф. І, фактично, з першого дня приймали жителів району в наших укриттях. А також робили все, щоб зберегти майно закладу”, – розповів директор ліцею Валерій Поливанний.

Наразі ліцеїсти – на онлайн навчанні, а в гуртожитках ліцею тимчасово живуть люди, які виїхали з деокупованих територій.