Возрождение Северной Салтовки: в Харькове восстанавливают разрушенный район
Первые восстановительные работы в пострадавших от обстрелов домах Северной Салтовки уже идут, сообщает АрмияInform.
Помимо уже привычного забивания окон OSB-панелями, в некоторых домах проводят основательные строительные работы, восстанавливая рухнувшие стены, крыши и перекрытия.
В одной из многоэтажек российский снаряд разрушил квартиру на последнем этаже.
«Уже неделю здесь работают строители – разобрали завалы, кладут шлакоблоковые перегородки, со временем сделают перекрытие. Надеются завершить работу к новому году. Дело останется только в подключении водо-, газо- и теплоснабжения», — отметили в Информагентстве Минобороны АрмияInform.
В доме неподалеку продолжают разбирать завалы и параллельно укрепляют пострадавшие конструкции металлическими сваями вместо разбитых стен.
На место уже доставляют строительные материалы и поднимают с помощью крана на пострадавшие этажи.
Несмотря на внешнюю непригодность отдельных домов для жизни, практически в каждом есть люди. Там, где нет отопления и газа, греются электрикой. Воду набирают в источнике — благо, здесь он прямо посреди района.
«Никуда не хочу уезжать, дома и стены лечат. Постепенно все восстановим, починим. Очень надеемся, что власть нам поможет», – делится жительница Северной Салтовки Светлана.
На Северную Салтовку еще летом запустили наземный транспорт и количество маршрутов и автобусов методично увеличивают. Также ожила торговля на рынках и в магазинах. На месте и коммунальщики — они все еще убирают строительный мусор, которого на Северной Салтовке — горы.
А также пилят поврежденные деревья. Во дворах установили новые мусорные баки вместо посеченных осколками.
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Кроме того, здесь уже работает и «пункт незламності», где круглосуточно дежурят спасатели и медики. Тут можно подзарядить гаджеты и согреться во время блэкаута.
Впрочем, вся Северная Салтовка сейчас — один сплошной «пункт незламності». Сдаваться здесь никто не намерен.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые восстановительные работы в пострадавших от обстрелов домах Северной Салтовки уже идут, сообщает АрмияInform".