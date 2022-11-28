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Відродження Північної Салтівки: в Харкові відновлюють зруйнований район (фото)

Суспільство 08:30   28.11.2022
Оксана Горун
Відродження Північної Салтівки: в Харкові відновлюють зруйнований район (фото) Фото: АрміяInform

Перші відновлювальні роботи в постраждалих від обстрілів будинках Північної Салтівки вже йдуть, повідомляє АрміяInform.

Крім вже звичного забивання вікон OSB-панелями, в деяких будинках проводять ґрунтовні будівельні роботи, відновлюючи стіни, дахи та перекриття, що рухнули.

В одній із багатоповерхівок російський снаряд зруйнував квартиру на останньому поверсі.

Відновлення Північної Салтівки у Харкові

“Уже тиждень тут працюють будівельники – розібрали завали, кладуть шлакоблокові перегородки, згодом зроблять перекриття. Сподіваються завершити роботу до нового року. Справа залишиться лише у підключенні водо-, газо- та теплопостачання”, – зазначили в Інформагентстві Міноборони “АрміяInform”.

У будинку неподалік продовжують розбирати завали та паралельно зміцнюють постраждалі конструкції металевими палями замість розбитих стін.

Відновлення Північної Салтівки у Харкові 2

На місце вже доставляють будівельні матеріали та піднімають за допомогою крана на постраждалі поверхи.

Незважаючи на зовнішню непридатність окремих будинків для життя, практично в кожному є люди. Там, де немає опалення та газу, гріються електрикою. Воду набирають у джерелі – благо, тут воно просто посеред району.

“Нікуди не хочу їхати, вдома й стіни лікують. Поступово все відновимо, полагодимо. Дуже сподіваємося, що влада нам допоможе”, – ділиться мешканка Північної Салтівки Світлана.

На Північну Салтівку ще влітку запустили наземний транспорт та кількість маршрутів і автобусів методично збільшують. Також ожила торгівля на ринках і в магазинах. На місці й комунальники – вони все ще прибирають будівельне сміття, якого на Північній Салтівці – гори.

Відновлення Північної Салтівки у Харкові 3

А також пиляють пошкоджені дерева. У дворах встановили нові баки для сміття замість посічених уламками.

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Крім того, тут уже працює і “пункт незламності”, де цілодобово чергують рятувальники та медики. Тут можна зарядити гаджети та зігрітися під час блекауту.

Пункт незламності на Північній Салтівці

Втім, вся Північна Салтівка зараз – один суцільний “пункт незламності”. Здаватися тут ніхто не має наміру.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 08:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші відновлювальні роботи в постраждалих від обстрілів будинках Північної Салтівки вже йдуть, повідомляє АрміяInform".