Відродження Північної Салтівки: в Харкові відновлюють зруйнований район (фото)

Перші відновлювальні роботи в постраждалих від обстрілів будинках Північної Салтівки вже йдуть, повідомляє АрміяInform.

Крім вже звичного забивання вікон OSB-панелями, в деяких будинках проводять ґрунтовні будівельні роботи, відновлюючи стіни, дахи та перекриття, що рухнули.

В одній із багатоповерхівок російський снаряд зруйнував квартиру на останньому поверсі.

“Уже тиждень тут працюють будівельники – розібрали завали, кладуть шлакоблокові перегородки, згодом зроблять перекриття. Сподіваються завершити роботу до нового року. Справа залишиться лише у підключенні водо-, газо- та теплопостачання”, – зазначили в Інформагентстві Міноборони “АрміяInform”.

У будинку неподалік продовжують розбирати завали та паралельно зміцнюють постраждалі конструкції металевими палями замість розбитих стін.

На місце вже доставляють будівельні матеріали та піднімають за допомогою крана на постраждалі поверхи.

Незважаючи на зовнішню непридатність окремих будинків для життя, практично в кожному є люди. Там, де немає опалення та газу, гріються електрикою. Воду набирають у джерелі – благо, тут воно просто посеред району.

“Нікуди не хочу їхати, вдома й стіни лікують. Поступово все відновимо, полагодимо. Дуже сподіваємося, що влада нам допоможе”, – ділиться мешканка Північної Салтівки Світлана.

На Північну Салтівку ще влітку запустили наземний транспорт та кількість маршрутів і автобусів методично збільшують. Також ожила торгівля на ринках і в магазинах. На місці й комунальники – вони все ще прибирають будівельне сміття, якого на Північній Салтівці – гори.

А також пиляють пошкоджені дерева. У дворах встановили нові баки для сміття замість посічених уламками.

Крім того, тут уже працює і “пункт незламності”, де цілодобово чергують рятувальники та медики. Тут можна зарядити гаджети та зігрітися під час блекауту.

Втім, вся Північна Салтівка зараз – один суцільний “пункт незламності”. Здаватися тут ніхто не має наміру.