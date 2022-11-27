Це вам не “8 років дамбілі бамбас”: харків’янин показав руїни Салтівки (відео)
Зруйновані будинки без стін та перекриттів та речі, розкидані серед завалів, – фото та відео з Північної Салтівки опублікував харківський волонтер Артем Приходько.
“Салтівка – це вам не “8 років дамбілі бамбас”, – підписав Приходько кадри руйнувань на своїй сторінці у фейсбуці.
На фото і відео Приходько, в тому числі, обвалена висотка, що стала вже сумно знаменитою, на Північній Салтівці.
Майже половина цього панельного будинку обрушилася.
Волонтер опублікував фото й інших – не менш постраждалих, але менш “популярних” у мережі будівель на Салтівці.
Розташована на півночі Харкова Салтівка з початку повномасштабного вторгнення РФ стала мішенню для ворожих обстрілів та бомбардувань. У перші тижні війни на район скидали, зокрема, авіаційні бомби. А обстріли РСЗВ та артилерією не припинялися доти, доки російських окупантів не вигнали спочатку з довколишніх Циркнів, а пізніше – і з Липців.
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Нагадаємо, архітектори, які розробляють післявоєнний генплан Харкова, планують максимально зберегти пошкоджені обстрілами будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 22:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зруйновані будинки без стін та перекриттів та речі, розкидані серед завалів, – фото та відео з Північної Салтівки опублікував харківський волонтер Артем Приходько".