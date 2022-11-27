Это вам не «8 лет дамбили бамбас»: харьковчанин показал руины Салтовки (видео)

Разрушенные дома без стен и перекрытий и вещи, разбросанные среди завалов — фото и видео с Северной Салтовки опубликовал харьковский волонтер Артем Приходько.

«Салтовка — это вам не «8 лет дамбили бамбас», — подписал Приходько кадры разрушений на своей странице в facebook.

На фото и видео Приходько, в том числе, ставшая уже печально знаменитой обрушенная высотка на Северной Салтовке.

Практически половина этого панельного дома рухнула.

Волонтер опубликовал фото и других — не менее пострадавших, но менее «популярных» в сети зданий на Салтовке.

Расположенная на севере Харькова Салтовка с начала полномасштабного вторжения РФ стала мишенью для вражеских обстрелов и бомбардировок. В первые недели войны на район сбрасывали в том числе авиационные бомбы. А обстрелы РСЗО и артиллерией не прекращались до тех пор, пока российских оккупантов не изгнали вначале из близлежащих Циркнов, а позже — и из Липцев.

Напомним, архитекторы, разрабатывающие послевоенный генплан Харькова, планируют максимально сохранить поврежденные обстрелами дома.