Это вам не «8 лет дамбили бамбас»: харьковчанин показал руины Салтовки (видео)
Разрушенные дома без стен и перекрытий и вещи, разбросанные среди завалов — фото и видео с Северной Салтовки опубликовал харьковский волонтер Артем Приходько.
«Салтовка — это вам не «8 лет дамбили бамбас», — подписал Приходько кадры разрушений на своей странице в facebook.
На фото и видео Приходько, в том числе, ставшая уже печально знаменитой обрушенная высотка на Северной Салтовке.
Практически половина этого панельного дома рухнула.
Волонтер опубликовал фото и других — не менее пострадавших, но менее «популярных» в сети зданий на Салтовке.
Расположенная на севере Харькова Салтовка с начала полномасштабного вторжения РФ стала мишенью для вражеских обстрелов и бомбардировок. В первые недели войны на район сбрасывали в том числе авиационные бомбы. А обстрелы РСЗО и артиллерией не прекращались до тех пор, пока российских оккупантов не изгнали вначале из близлежащих Циркнов, а позже — и из Липцев.
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Напомним, архитекторы, разрабатывающие послевоенный генплан Харькова, планируют максимально сохранить поврежденные обстрелами дома.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 22:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенные дома без стен и перекрытий и вещи, разбросанные среди завалов — фото и видео с Северной Салтовки опубликовал харьковский волонтер Артем Приходько".