В спальном районе Харькова мужчина подорвался на взрывчатке — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем от взывоопасного предмета в Салтовском районе Харькова.
«51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова обнаружил взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован со взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее», — написал Синегубов в telegram.
Глава ХОВА также сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Под обстрелом оказались Волчанская и Куриловская громады, а также — приграничье на севере от Харькова.
«Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской громаде в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, попадание на территории образовательного учреждения», — перечислил Синегубов.
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Также пострадала приграничная Казачья Лопань — там разрушены 4 квартиры многоквартирного дома. Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем от взывоопасного предмета в Салтовском районе".