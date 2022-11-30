В спальном районе Харькова мужчина подорвался на взрывчатке — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем от взывоопасного предмета в Салтовском районе Харькова.

«51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова обнаружил взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован со взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее», — написал Синегубов в telegram.

Глава ХОВА также сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Под обстрелом оказались Волчанская и Куриловская громады, а также — приграничье на севере от Харькова.

«Снова под обстрелами Купянский район: оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской громаде в результате обстрелов горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, попадание на территории образовательного учреждения», — перечислил Синегубов.

Также пострадала приграничная Казачья Лопань — там разрушены 4 квартиры многоквартирного дома. Жертв и пострадавших нет.