У спальному районі Харкова чоловік підірвався на вибухівці – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потерпілого від небезпечного предмета в Салтівському районі Харкова.
“51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова виявив вибухонебезпечний предмет. Потерпілого госпіталізовано з вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Голова ХОВА також повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу. Під обстрілом опинилися Вовчанська та Курилівська громади, а також прикордоння на півночі від Харкова.
“Знову під обстрілами Куп’янський район: окупанти протягом доби завдавали артилерійських та ракетних ударів. У Курилівській громаді в результаті обстрілів горіли господарські будівлі, зруйновані дахи двох будинків, влучання на території освітньої установи”, – перерахував Синєгубов.
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Також постраждала прикордонна Козача Лопань – там зруйновано 4 квартири багатоквартирного будинку. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 09:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потерпілого від небезпечного предмета в Салтівському районі Харкова".