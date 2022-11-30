У спальному районі Харкова чоловік підірвався на вибухівці – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потерпілого від небезпечного предмета в Салтівському районі Харкова.

“51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова виявив вибухонебезпечний предмет. Потерпілого госпіталізовано з вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Голова ХОВА також повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу. Під обстрілом опинилися Вовчанська та Курилівська громади, а також прикордоння на півночі від Харкова.

“Знову під обстрілами Куп’янський район: окупанти протягом доби завдавали артилерійських та ракетних ударів. У Курилівській громаді в результаті обстрілів горіли господарські будівлі, зруйновані дахи двох будинків, влучання на території освітньої установи”, – перерахував Синєгубов.

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Також постраждала прикордонна Козача Лопань – там зруйновано 4 квартири багатоквартирного будинку. Жертв та постраждалих немає.