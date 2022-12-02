В Харькове разработали несколько планов на случай длительного блэкаута — мэр

В Харькове разработано несколько планов на случай длительного отключения электроэнергии, которые зависят и от сроков, и от погодных условий, рассказал мэр Игорь Терехов на пресс-конференции 2 декабря.

«Такой план разработан, причем он на разные погодные условия, на разный срок блэкаута. Разные планы. Они отличаются», — отметил Терехов.

Он также прокомментировал возможность организации «пунктів незламності» в метро и вспомнил опыт, который город получил в начале полномасштабного вторжения.

«У нас есть опыт и возможность метрополитена. И мы подготовили как «пункти незламності» станции метрополитена. У нас все там тоже готово… Мы сейчас более опытные в этом. В случае чего будем делать, и составы подгонять. Тогда было легче в том, что было напряжение. Сейчас будет другая ситуация. Тоже, не могу всего сказать, но мы изобретаем», — сказал Терехов.

Что касается имеющихся городских «пунктів незламності», то, по словам мэра, они отрыты и сейчас.

«Люди могут зайти. Но когда будут более активно использоваться? Когда не будет света и люди будут понимать, что на дворе «минус», что нет отопления, и что не будет света и отопления где-то сутки или двое. Тогда они будут очень востребованы», — отметил Терехов.

Также мэр поручил разработать и обнародовать инструкции для людей, как действовать в случае длительного блэкаута.